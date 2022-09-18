Збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів так званого "союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Так званий “союз добровольців Донбасу” був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

Окрім цього, назріває конфліктна ситуація між представниками зс РФ та “мобілізованими з території “ЛДНР”. Оскільки при відступі росіяни кидали “мобілізованих” на позиціях без жодної підтримки та допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, які понесли зс РФ під час втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, зокрема танки “Т-72Б3М”, “Т-80БВМ”, “Т-80УЕ”, “БМП-2”, САУ та автомобілів. Зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.