Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Так званий “союз добровольців Донбасу” був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.
Окрім цього, назріває конфліктна ситуація між представниками зс РФ та “мобілізованими з території “ЛДНР”. Оскільки при відступі росіяни кидали “мобілізованих” на позиціях без жодної підтримки та допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.
Серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, які понесли зс РФ під час втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, зокрема танки “Т-72Б3М”, “Т-80БВМ”, “Т-80УЕ”, “БМП-2”, САУ та автомобілів. Зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.
- У Херсонській області російські загарбники, після наказу про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, втікають туди на моторних човнах, які вкрали у місцевого населення.
- Внаслідок стратегічних переваг українських військових серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні.
- У РФ військові масово відмовляються брати участь у бойових діях в Україні. Через відмови скасовують заплановані відрядження особового складу на війну.
- За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія припинила визнавати паспорти РФ, видані на території так званих “ЛНР” та “ДНР”.