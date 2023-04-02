В РФ внаслідок вибуху в кафе Пригожина загинув пропагандист Татарський — росЗМІ

Про це повідомляють росЗМІ.
Так, вибух стався в кафе Стріт-бар, де, попередньо, відбувався “творчий вечір” кремлівського пропагандиста.
Внаслідок вибуху сталося обвалення фасадного скління кафе на площі 15 кв. м.
За даними екстрених служб, у закладі спрацював вибуховий пристрій, який було начинено вражаючими елементами. Його потужність склала понад 200 г у тротиловому еквіваленті.
Кафе належить засновнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину. У вихідні у цьому кафе мав зібратися дискусійний клуб Кібер Z фронт.
Довідка. Владлен Татарський — російський пропагандист, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Він виправдовував повномасштабний напад Росії на Україну, а також заявляв про те, що Росія “всіх уб’є, всіх, кого треба, пограбує, згвалтує.. – все, як люблять”.
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