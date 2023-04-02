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В РФ внаслідок вибуху в кафе Пригожина загинув пропагандист Татарський — росЗМІ

2 квітня в РФ у кафе "Стрит-фуд бар №1" у центрі Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський).

Неділя, 2 квітня 2023, 20:05
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Про це повідомляють росЗМІ.

Так, вибух стався в кафе Стріт-бар, де, попередньо, відбувався “творчий вечір” кремлівського пропагандиста.

Внаслідок вибуху сталося обвалення фасадного скління кафе на площі 15 кв. м.

За даними екстрених служб, у закладі спрацював вибуховий пристрій, який було начинено вражаючими елементами. Його потужність склала понад 200 г у тротиловому еквіваленті.

Кафе належить засновнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину. У вихідні у цьому кафе мав зібратися дискусійний клуб Кібер Z фронт.

Довідка. Владлен Татарський — російський пропагандист, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Він виправдовував повномасштабний напад Росії на Україну, а також заявляв про те, що Росія “всіх уб’є, всіх, кого треба, пограбує, згвалтує.. – все, як люблять”.

Теги: вибух в РФ, росЗМІ, російсбкий пропагандист, Татарський

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