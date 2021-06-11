За словами прессекретаря президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитра Пєскова, відносити між країнами настільки слабкі, що допомогти їх налагодити може лише саміт.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Він додав, що Путін їде до Женеви спеціально заради зустрічі з Байденом.

“Основана причина — дуже слабкі відносини між нашими двома країнами. Критичний рівень цих відносин потребує проведення зустрічі на найвищому рівні між нашими країнами, тому що це єдиний спосіб попередити подальшу деградацію нашого діалогу”, – сказав Пєсков.

У матеріалі йдеться, що саміт відбудеться в той момент, коли відносини між країнами досягли “нового мінімуму”.

Попри заяви представників адміністрації Байдена про те, що вони прагнуть налагодити конструктивний та прогнозований зв’язок між країнами, Пєсков звинуватив США в “заморожуванні діалогу між двома країнами за останніх п’ять — сім років у всіх сферах”

“Вони відмовляються співпрацювати з нами у сфері боротьби із цифровими злочинами… у всіх сферах”, – сказав представник Путіна.

Поки що Байден та Путін не планують спільного виходу до журналістів після зустрічі в Женеві. За словами Пєскова, Путін готовий до цього, або ж проведе власну пресконференцію за результатами переговорів.

За словами Пєскова, Путін категорично проти обговорення питання щодо ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

“Тут немає про що говорити. Про цього пана нічого казати. Він у тюрмі, його прізвища немає в порядку денному наших двосторонніх відносин”, – прокоментував Пєсков.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.