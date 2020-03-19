Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що влада 85 регіонів РФ ухвалила рішення про введення режиму підвищеної готовності через зростання епідемії коронавірусу. Режимом передбачається дистанційний спосіб навчання для шкіл та вишів. Крім того, під час дії особливого режиму забороняються спортивні та інші масові заходи.

На сьогодні в Росії зареєстровано 199 випадків у 23 регіонах. Крім того, сьогодні в РФ повідомили про перший смертельний випадок.