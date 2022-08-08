Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб забезпечити запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції Заходу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на чотири джерела в галузі.

У червні російський уряд порадив авіакомпаніям використовувати деякі літаки на запасні частини, аби забезпечити функціонування літаків іноземного виробництва хоча б до 2025 року.

Санкції, накладені на РФ після того, як вона відправила свої війська в Україну наприкінці лютого, перешкодили її авіакомпаніям отримувати запчастини або проходити технічне обслуговування на Заході.

Авіаційні експерти заявили, що російські авіакомпанії, швидше за все, почнуть знімати частини своїх літаків, щоб підтримувати їхню придатність до польотів, але це перші детальні приклади, пояснюють в агентстві.

Принаймні один російський Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, які експлуатує “Аерофлот”, вже зняли та розбирають, повідомило джерело, знайоме з ситуацією. Джерело наголосило, що Airbus A350 майже новий.

За словами джерела в авіаційній промисловості Заходу, знищення літаків, що базуються в РФ, є “лише питанням часу”.