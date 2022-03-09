Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише не більше 10 тисяч доларів. Євро вже зняти неможливо.

Про це повідомляє пресслужба ЦБ РФ.

Зазначається, що всі кошти клієнтів на валютних рахунках або вкладах збережені та враховані у валюті вкладу. Клієнт зможе зняти до 10 тисяч доларів США у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі.

При цьому, до вересня банки не продаватимуть готівкову валюту росіянам. А ті громадяни РФ, які відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади зможуть зняти кошти лише у рублях.

Також, незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту у євро кошти не зняти.