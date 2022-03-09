Про це повідомляє пресслужба ЦБ РФ.

Зазначається, що всі кошти клієнтів на валютних рахунках або вкладах збережені та враховані у валюті вкладу. Клієнт зможе зняти до 10 тисяч доларів США у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі.

Скріншот: Мінфін РФ

При цьому, до вересня банки не продаватимуть готівкову валюту росіянам. А ті громадяни РФ, які відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади зможуть зняти кошти лише у рублях.

Також, незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту у євро кошти не зняти.