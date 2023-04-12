Про це інформує DW.
Метою пуску МО РФ назвало “випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет”. У відомстві заявили, що проведені випробування дозволили “підтвердити правильність схемно-конструктивних та технічних рішень, які застосовуються при розробці нових ракетних комплексів стратегічного призначення”.
Минулими роками, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну, міжнародні спостерігачі неодноразово звинувачували Москву у нарощуванні військової загрози.
25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про намір вперше за десятиліття розмістити російську тактичну ядерну зброю за межами РФ – у Білорусі, за домовленістю з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Така зброя має менші радіус дії та руйнівну силу, ніж стратегічне ЯО, яке доставляється до мети за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет.
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель назвав розміщення російського ЯО в Білорусі “безвідповідальною ескалацією та загрозою європейській безпеці” і пригрозив за це Москві новими санкціями.
Своєю чергою, у вересні минулого року США провели успішні випробування твердопаливної МБР наземного базування Minuteman III, з метою “продемонструвати готовність ядерних сил” та “забезпечити впевненість у безпеці та ефективності національного ядерного стримування”.
Москва була проінформована про випробування відповідно до російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) від 2011 року, зазначили у Вашингтоні.
Зауважимо, 20 лютого Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”. Це відбулось приблизно у той час, коли президент США Джо Байден перебував з візитом в Україні.
- 19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.
- Сполучені Штати і Південна Корея провели спільні повітряні навчання за участю американських стратегічних бомбардувальників через день після того, як Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Hwasong-15.
- За словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.