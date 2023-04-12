12 квітня міноборони Росії заявило про випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Згідно з твердженням відомства, навчальна бойова частина МБР наземного базування, запущеної з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, вразила умовну ціль на полігоні "Сари-Шаган" у Казахстані.

Про це інформує DW.

Метою пуску МО РФ назвало “випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет”. У відомстві заявили, що проведені випробування дозволили “підтвердити правильність схемно-конструктивних та технічних рішень, які застосовуються при розробці нових ракетних комплексів стратегічного призначення”.

Минулими роками, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну, міжнародні спостерігачі неодноразово звинувачували Москву у нарощуванні військової загрози.

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про намір вперше за десятиліття розмістити російську тактичну ядерну зброю за межами РФ – у Білорусі, за домовленістю з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Така зброя має менші радіус дії та руйнівну силу, ніж стратегічне ЯО, яке доставляється до мети за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель назвав розміщення російського ЯО в Білорусі “безвідповідальною ескалацією та загрозою європейській безпеці” і пригрозив за це Москві новими санкціями.

Своєю чергою, у вересні минулого року США провели успішні випробування твердопаливної МБР наземного базування Minuteman III, з метою “продемонструвати готовність ядерних сил” та “забезпечити впевненість у безпеці та ефективності національного ядерного стримування”.

Москва була проінформована про випробування відповідно до російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) від 2011 року, зазначили у Вашингтоні.

Зауважимо, 20 лютого Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”. Це відбулось приблизно у той час, коли президент США Джо Байден перебував з візитом в Україні.