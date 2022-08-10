Про це повідомляють росЗМІ.
Потужні вибухи пролунали в районі місцевого пивзаводу.
Так, в Калінінському районі міста після пожежі відчувається різкий запах аміаку, на місці події працюють співробітники екстрених служб в протигазах, йдеться у повідомленнях росЗМІ.
Там також наголосили, що пожежа сталась внаслідок обстрілу.
У місцевих Telegram-каналах зауважили, що окупаційна влада закликала містян сидіти вдома і дихати через ватно-марлеві пов’язки. Також радять “вжити заходів для додаткової герметизації своїх квартир (будинків), приміщень”.
У так званому “ДНР” стверджують, що зона враження становить два кілометри.
Росіяни вже звинуватили в обстрілах Київ. Наразі українська сторона не коментувала ситуацію.
- 4 липня окупаційна “влада” Донецька заявила нібито про обстріли залізничної інфраструктури міста з боку Збройних Сил України (ЗСУ). Унаслідок чого сталася пожежа та були чутні вибухи. Водночас українська сторона ствердила, що пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки.
- 9 серпня на авіабазі у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо, що вони трапились в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ. У російському Міноборони одразу заявили, що серед причин розглядається тільки “порушення вимог пожежної безпеки” та наголосили, що техніка не зазнала пошкоджень. Водночас у мережі ширяться супутникові знімки знищених російських літаків після вибухів станом на 10 серпня.