В окупованому РФ Донецьку, після серії потужних вибухів, сталась пожежа на пивоварному заводі. Окупаційна "влада" заявляє про витік аміаку.

Про це повідомляють росЗМІ.

Потужні вибухи пролунали в районі місцевого пивзаводу.

Так, в Калінінському районі міста після пожежі відчувається різкий запах аміаку, на місці події працюють співробітники екстрених служб в протигазах, йдеться у повідомленнях росЗМІ.

Там також наголосили, що пожежа сталась внаслідок обстрілу.

У місцевих Telegram-каналах зауважили, що окупаційна влада закликала містян сидіти вдома і дихати через ватно-марлеві пов’язки. Також радять “вжити заходів для додаткової герметизації своїх квартир (будинків), приміщень”.

У так званому “ДНР” стверджують, що зона враження становить два кілометри.

Росіяни вже звинуватили в обстрілах Київ. Наразі українська сторона не коментувала ситуацію.