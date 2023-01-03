Про це інформує Reuters.

Острови відомі в Росії як Курили, а в Японії як Північні території.

Абсолютно очевидно, що з державою, яка займає відверто недружню позицію і дозволяє собі прямі погрози на адресу нашої країни, не можна обговорювати підписання такого документа (мирного договору)”, – зазначив Руденко.

Він додав, що в РФ “не бачать ознак відходу Токіо від антиросійського курсу і будь-яких спроб виправити ситуацію”.

Росія вийшла з переговорів з Японією в березні минулого року після санкцій Японії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Японія гнівно зреагувала на вихід РФ з переговорів, назвавши крок Москви “повністю неприйнятним”.

Окремо Руденко також сказав, що Росія підтримує політику Пекіна “Єдиного Китаю” щодо Тайваню, підтвердивши явну підтримку Москвою Китаю щодо долі острова, куди в 1949 році змушений був втекти уряд Китайської Республіки.

У Пекіні добре розуміють, що російська сторона незмінно підтримує КНР у тайванському питанні, – сказав Руденко. Ми виходимо з того, що існує лише один Китай, уряд КНР є єдиним легітимним урядом, який представляє весь Китай, а Тайвань є його невіддільною частиною”.

Китай стверджує, що демократично керований Тайвань є його власною територією, і протягом останніх двох років посилив військовий і політичний тиск на острів. Тайбей рішуче відкидає претензії Пекіна.

Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.

Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році, після Другої світової, та досі утримує під своїм контролем.

У жовтні Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територією Японії, окупованою Росією. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Проте вже 5 грудня 2022 року міністерство оборони РФ заявило, що розгорнуло мобільні ракетні системи берегової оборони на північному Курильському острові, що є частиною стратегічно розташованого ланцюга островів, котрі простягаються між Японією та російським півостровом Камчатка.

Згодом стало відомо, що Міністерство оборони Японії організовує розробку кількох ракет великої дальності з радіусом дії приблизно до 3000 кілометрів і планує розгорнути їх у 2030-х роках.

На що 22 грудня 2022 року Росія звинуватила Японію у відмові від десятиліть пацифістської політики та прийнятті “нестримної мілітаризації”.

Довідка. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році, після Другої світової, та досі утримує під своїм контролем.