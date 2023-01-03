"Антиросійський курс" Японії унеможливлює переговори про укладення мирного договору, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Росія та Японія офіційно не припинили бойові дії Другої світової війни через протистояння щодо островів, захоплених Радянським Союзом наприкінці війни, неподалік від найпівнічнішого острова Японії Хоккайдо.

Про це інформує Reuters.

Острови відомі в Росії як Курили, а в Японії як Північні території.

Абсолютно очевидно, що з державою, яка займає відверто недружню позицію і дозволяє собі прямі погрози на адресу нашої країни, не можна обговорювати підписання такого документа (мирного договору)”, – зазначив Руденко.

Він додав, що в РФ “не бачать ознак відходу Токіо від антиросійського курсу і будь-яких спроб виправити ситуацію”.

Росія вийшла з переговорів з Японією в березні минулого року після санкцій Японії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Японія гнівно зреагувала на вихід РФ з переговорів, назвавши крок Москви “повністю неприйнятним”.

Окремо Руденко також сказав, що Росія підтримує політику Пекіна “Єдиного Китаю” щодо Тайваню, підтвердивши явну підтримку Москвою Китаю щодо долі острова, куди в 1949 році змушений був втекти уряд Китайської Республіки.

У Пекіні добре розуміють, що російська сторона незмінно підтримує КНР у тайванському питанні, – сказав Руденко. Ми виходимо з того, що існує лише один Китай, уряд КНР є єдиним легітимним урядом, який представляє весь Китай, а Тайвань є його невіддільною частиною”.

Китай стверджує, що демократично керований Тайвань є його власною територією, і протягом останніх двох років посилив військовий і політичний тиск на острів. Тайбей рішуче відкидає претензії Пекіна.

Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.

Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році, після Другої світової, та досі утримує під своїм контролем.

У жовтні Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територією Японії, окупованою Росією. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Проте вже 5 грудня 2022 року міністерство оборони РФ заявило, що розгорнуло мобільні ракетні системи берегової оборони на північному Курильському острові, що є частиною стратегічно розташованого ланцюга островів, котрі простягаються між Японією та російським півостровом Камчатка.

Згодом стало відомо, що Міністерство оборони Японії організовує розробку кількох ракет великої дальності з радіусом дії приблизно до 3000 кілометрів і планує розгорнути їх у 2030-х роках.

На що 22 грудня 2022 року Росія звинуватила Японію у відмові від десятиліть пацифістської політики та прийнятті “нестримної мілітаризації”.

Довідка. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році, після Другої світової, та досі утримує під своїм контролем.