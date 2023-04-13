Про це інформує CNN.

Так, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що “питання про обмін будь-кого можна буде розглядати після того, як суд винесе вердикт саме за цим звинуваченням”.

“що стосується обміну, то у нас для цього є спеціальний канал, цим займаються спецслужби, і вони далі займатимуться цим питанням”, – сказав Рябков.

Водночас він звинуватив газету The Wall Street Journal у спробах “з дня на день загострити цю тему”.

Видання та інші інформаційні організації об’єдналися у закликах звільнити Гершковича, якого США визнали неправомірно затриманим.

Американського журналіста затримали за звинуваченнями у шпигунстві, зараз він очікує суду в сумнозвісному слідчому ізоляторі Лефортово.

30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Переслідування американських громадян з боку російського уряду є неприйнятними. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича”, – зазначили у Білому домі.

Раніше Держдепартамент вже рекомендував громадянам США не їздити до Росії – також через ризик незаконного затримання.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.

Довідка. Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії через шпигунство з кінця 1980-х років. Востаннє американця-медійника затримували у 1986 році – Ніка Данілоффа. Він кілька тижнів провів в ізоляції, поки адміністрація президента Рейгана не домовилася про звільнення.

Журналіст заявляв, що арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. Пізніше він стверджував, що вони обидва були звільнені шляхом переговорів.

Минулого тижня у США затримали Сергія Черкасова, якого звинувачували у шпигунстві. У Кремлі не коментували, чи був арешт Гершковича “відповіддю”.

 