В міністерстві закордонних справ Росії заявили, що обговорюватимуть можливий обмін ув'язненого американського журналіста Евана Гершковича лише після суду над ним.

Про це інформує CNN.

Так, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що “питання про обмін будь-кого можна буде розглядати після того, як суд винесе вердикт саме за цим звинуваченням”.

“що стосується обміну, то у нас для цього є спеціальний канал, цим займаються спецслужби, і вони далі займатимуться цим питанням”, – сказав Рябков.

Водночас він звинуватив газету The Wall Street Journal у спробах “з дня на день загострити цю тему”.

Видання та інші інформаційні організації об’єдналися у закликах звільнити Гершковича, якого США визнали неправомірно затриманим.

Американського журналіста затримали за звинуваченнями у шпигунстві, зараз він очікує суду в сумнозвісному слідчому ізоляторі Лефортово.

30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Переслідування американських громадян з боку російського уряду є неприйнятними. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича”, – зазначили у Білому домі.

Раніше Держдепартамент вже рекомендував громадянам США не їздити до Росії – також через ризик незаконного затримання.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.

Довідка. Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії через шпигунство з кінця 1980-х років. Востаннє американця-медійника затримували у 1986 році – Ніка Данілоффа. Він кілька тижнів провів в ізоляції, поки адміністрація президента Рейгана не домовилася про звільнення.

Журналіст заявляв, що арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. Пізніше він стверджував, що вони обидва були звільнені шляхом переговорів.

Минулого тижня у США затримали Сергія Черкасова, якого звинувачували у шпигунстві. У Кремлі не коментували, чи був арешт Гершковича “відповіддю”.