Про це інформує CNN.
Так, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що “питання про обмін будь-кого можна буде розглядати після того, як суд винесе вердикт саме за цим звинуваченням”.
“що стосується обміну, то у нас для цього є спеціальний канал, цим займаються спецслужби, і вони далі займатимуться цим питанням”, – сказав Рябков.
Водночас він звинуватив газету The Wall Street Journal у спробах “з дня на день загострити цю тему”.
Видання та інші інформаційні організації об’єдналися у закликах звільнити Гершковича, якого США визнали неправомірно затриманим.
Американського журналіста затримали за звинуваченнями у шпигунстві, зараз він очікує суду в сумнозвісному слідчому ізоляторі Лефортово.
30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.
У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.
У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.
Переслідування американських громадян з боку російського уряду є неприйнятними. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича”, – зазначили у Білому домі.
Раніше Держдепартамент вже рекомендував громадянам США не їздити до Росії – також через ризик незаконного затримання.
Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.
Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.
Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.
Довідка. Еван Гершкович став першим американським журналістом, якого заарештували в Росії через шпигунство з кінця 1980-х років. Востаннє американця-медійника затримували у 1986 році – Ніка Данілоффа. Він кілька тижнів провів в ізоляції, поки адміністрація президента Рейгана не домовилася про звільнення.
Журналіст заявляв, що арешт стався після затримання радянського громадянина в Нью-Йорку. Пізніше він стверджував, що вони обидва були звільнені шляхом переговорів.
Минулого тижня у США затримали Сергія Черкасова, якого звинувачували у шпигунстві. У Кремлі не коментували, чи був арешт Гершковича “відповіддю”.
- The Wall Street Journal закликало Росію звільнити свого журналіста Евана Гершковича. Раніше його затримали співробітники Федеральної служби безпеки.
- Московський суд заарештував журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство на два місяці. Раніше до нього не допустили адвоката.
- У Росії на судове слухання до затриманого журналіста The Wall Street Journal не допустили адвоката.
- The Wall Street Journal закликало президента США Джо Байдена вислати зі Сполучених Штатів посла РФ та російських журналістів. Із таким закликом видання звернулось після того, як у Росії затримали їхнього журналіста, громадянина США Евана Гершковича, звинувачуючи його у шпигунстві.