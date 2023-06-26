Джерело: CNN
Росія часто звинувачує іноземне втручання у внутрішні події. Лавров не представив докази або додаткову інформацію про це нібито розслідування.
Водночас він зазначив, що посол США в Росії сигналізував, що Сполучені Штати “не мають жодного стосунку” до подій.
“І було особливо акцентовано: Сполучені Штати виходять з того, що все, що відбувається, є внутрішньою справою Російської Федерації”, — додав він.
За словами Кремля, це сталося після того, як засновник “Вагнер” Євген Пригожин розпочав збройне повстання, проте згодом відмовився і прийняв угоду про вихід з Росії до Білорусі.
Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.
Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.
Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.
Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.
Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.
Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.
Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.
25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.
26 червня стало відомо, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу — її розслідування триває.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, збройне повстання очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина проти військового керівництва РФ у Ростові-на-Дону може мати значний вплив на перебіг російсько-української війни.
- Британські розвідники зреагували на військовий заколот Євгена Пригожина в Росії. На думку фахівців, ця ситуація стала найбільшим викликом для Російської держави за останній час.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко скористається своєю роллю посередника у врегулюванні заколоту Євгенія Пригожина, щоб “стримати формалізацію Союзної держави Росії та Білорусі” або запобігти використанню Путіним білоруської армії в Україні.
- На думку представників розвідки США, власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин давно планував піти проти російського військового керівництва. Водночас кінцева мета бунту була незрозуміла.
- Протягом близько доби керівництво Кремля зіткнулося з реальною загрозою громадянської війни та протистоянням з приватною військовою компанією “Вагнер”. Раптова угода керівника групи Євгена Пригожина з самопроголошеного президента Білорусі зупинила бойовиків на шляху до Москви, але для президента Володимира Путіна небезпека все ще залишається.