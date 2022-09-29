29 вересня в РФ заявили, що вивчають можливість особистої зустрічі між російськими та американськими переговорниками щодо знакового договору про контроль над ядерними озброєннями.

Про це Reuters.

На брифінгу в Москві речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ відкрита для відновлення інспекцій у межах Нового договору СНО та розглядає можливість очних засідань спільно з представниками США та РФ.

Фізичні перевірки згідно з угодою були призупинені з 2020 року, спочатку через пандемію коронавірусу.

“Розглядається питання про їх відновлення”, – сказала Захарова в четвер. “Вивчаються можливості проведення очного засідання двосторонньої консультативної комісії”.

Договір встановлює обмеження на кількість ядерної зброї, яку може розгорнути кожна зі сторін, і визначає умови перевірки та інспекції ядерних арсеналів одна одної.

У серпні Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над ядерним озброєнням та укласти новий договір, замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Пізніше в РФ заявили, що припиняють інспекції США свого ядерного арсеналу. Як заявили 8 серпня в МЗС РФ, країна “тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об’єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором”.

Довідка. Договір СНО-3 укладено у 2010 році між США і РФ у Празі. Він передбачає заходи щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь між двома країнами до лютого 2026 року. Зокрема, документ містить вимоги щодо скорочення вдвічі кількості установок стратегічних ядерних ракет, а також введення певних правил взаємних перевірок процесу скорочення озброєнь.