Про це Reuters.
На брифінгу в Москві речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ відкрита для відновлення інспекцій у межах Нового договору СНО та розглядає можливість очних засідань спільно з представниками США та РФ.
Фізичні перевірки згідно з угодою були призупинені з 2020 року, спочатку через пандемію коронавірусу.
“Розглядається питання про їх відновлення”, – сказала Захарова в четвер. “Вивчаються можливості проведення очного засідання двосторонньої консультативної комісії”.
Договір встановлює обмеження на кількість ядерної зброї, яку може розгорнути кожна зі сторін, і визначає умови перевірки та інспекції ядерних арсеналів одна одної.
У серпні Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над ядерним озброєнням та укласти новий договір, замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.
Пізніше в РФ заявили, що припиняють інспекції США свого ядерного арсеналу. Як заявили 8 серпня в МЗС РФ, країна “тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об’єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором”.
Довідка. Договір СНО-3 укладено у 2010 році між США і РФ у Празі. Він передбачає заходи щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь між двома країнами до лютого 2026 року. Зокрема, документ містить вимоги щодо скорочення вдвічі кількості установок стратегічних ядерних ракет, а також введення певних правил взаємних перевірок процесу скорочення озброєнь.
- 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-ти денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ. У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на РФ”.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.
- Американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес висловив думку стосовно факторів, які можуть призвести РФ до розпаду. Кремль вже зіткнувся з історичною кризою довіри, а водночас стає дедалі очевиднішим, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Москва.