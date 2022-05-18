Про це інформує американський телеканал CNN.

Посла Франції в Москві П’єра Леві викликали до МЗС РФ в середу, та висловили “рішучий протест у зв’язку з провокаційним і невиправданим рішенням” французької влади оголосити 41 російського дипломата у Франції “персоною нон грата”.

“Було наголошено, що цей акт завдає серйозної шкоди російсько-французьким відносинам і конструктивному двосторонньому співробітництву”, – повідомили в МЗС РФ.

У відповідь 34 французьких дипломатів оголошено “персоною нон грата”. Їх попросили покинути територію РФ протягом двох тижнів з дня вручення відповідної ноти послу.

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Міністерство закордонних справ РФ висилає співробітників багатьох посольств у відповідь на подібні кроки. Раніше деякі з країн вже отримали таку відповідь від Москви, зокрема Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Польща, Данія та Норвегія.

Франція опублікувала заяву і заявила, що “рішуче засуджує” цей крок.

“Робота цих дипломатів і співробітників нашого посольства в РФ, мужність і професіоналізм яких вітає Франція, повністю входить у межі Віденської конвенції про дипломатичні та консульські відносини. Рішення російської влади не має законних підстав. Ми можемо це лише засудити”, – зазначили у заяві.

Також стало відомо, що РФ застосувала таку ж санкцію й до Італії, повідомивши про висилання 24 італійських дипломатів.