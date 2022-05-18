Про це інформує американський телеканал CNN.
Посла Франції в Москві П’єра Леві викликали до МЗС РФ в середу, та висловили “рішучий протест у зв’язку з провокаційним і невиправданим рішенням” французької влади оголосити 41 російського дипломата у Франції “персоною нон грата”.
“Було наголошено, що цей акт завдає серйозної шкоди російсько-французьким відносинам і конструктивному двосторонньому співробітництву”, – повідомили в МЗС РФ.
У відповідь 34 французьких дипломатів оголошено “персоною нон грата”. Їх попросили покинути територію РФ протягом двох тижнів з дня вручення відповідної ноти послу.
Міністерство закордонних справ РФ висилає співробітників багатьох посольств у відповідь на подібні кроки. Раніше деякі з країн вже отримали таку відповідь від Москви, зокрема Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Польща, Данія та Норвегія.
Франція опублікувала заяву і заявила, що “рішуче засуджує” цей крок.
“Робота цих дипломатів і співробітників нашого посольства в РФ, мужність і професіоналізм яких вітає Франція, повністю входить у межі Віденської конвенції про дипломатичні та консульські відносини. Рішення російської влади не має законних підстав. Ми можемо це лише засудити”, – зазначили у заяві.
Також стало відомо, що РФ застосувала таку ж санкцію й до Італії, повідомивши про висилання 24 італійських дипломатів.
- Нагадаємо, Кирило Колчин – колишній співробітник російського дипломатичного допоміжного персоналу, що базується в постійному представництві РФ при ООН, в минулому був лідером неонацистського руху та обклеював Нью-Йорк відповідною символікою.
- Також Словаччина вимагає скоротити штаб російських дипломатів на 35 осіб. З огляду на порушення Віденської конвенції посол РФ отримав відповідну ноту.
- Окрім цього Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.
- Раніше Financial Times повідомив, що зростання російської шпигунської активності насторожує європейські столиці.