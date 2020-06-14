У Росії заявили, що випередили США в розробці озброєнь і незабаром зможуть протистояти гіперзвуковій зброї.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Зокрема, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія незабаром зможе протистояти гіперзвуковій зброї, розгорнутої іншими країнами.

Йдеться про розробку гіперзвукових глиссируючих апаратів, які можуть різко маневрувати по мірі наближення до удару. Вони також йдуть по більш плоскій та низькій траєкторії, ніж балістичні ракети.

Вашингтон і Москва розширюють свої оборонні можливості, оскільки угода про контроль над озброєннями між Росією і Заходом припинила свою дію.