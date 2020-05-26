Росія повідомляє про рекордне число смертельних випадків від зараження коронавірусом.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У вівторок в РФ повідомили, що за останні 24 години померло 174 людини, інфікованих коронавірусом.

Відзначається, що це рекордна кількість за один день. Водночас, весь час від COVID-19 в РФ померло 3807 осіб.

У вівторок влада РФ повідомили про 8 915 нових випадки. Загальна кількість інфікованих зросла до 362 342.

Відзначається, що Росія за кількістю хворих знаходиться на третьому місці у світі за весь період пандемії, обігнавши Великобританію та Іспанію.

За кількістю хворих COVID-19 у світі РФ випереджають США і Бразилія.