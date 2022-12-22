22 грудня Росія звинуватила Японію у відмові від десятиліть пацифістської політики та прийнятті "нестримної мілітаризації" у відповідь на план оборони вартістю 320 мільярдів доларів, котрий оголосив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда минулого тижня. РФ також вважає, що в Токіо – "далекий від блискучого стан національної економіки".

Про це інформує Reuters.

У російському МЗС заявили, що “Токіо став на шлях безпрецедентного нарощування власної військової могутності, зокрема набуття ударного потенціалу”.

План Кісіди подвоїть витрати на оборону – приблизно до 2% валового внутрішнього продукту протягом п’яти років – і зробить Японію третьою країною у світі за обсягом військових витрат після США та Китаю.

Це відображає стурбованість Японії тим, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну створює прецедент, який спонукатиме Китай напасти на Тайвань.

Це відверта відмова адміністрації Кісіди від мирного розвитку країни, який наполегливо декларували попередні покоління політиків, і повернення на рейки нестримної мілітаризації, – йдеться в заяві РФ.

Росія заявила, що такий крок “неминуче спровокує нові виклики безпеці та призведе до посилення напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні”.

Щобільше, представники РФ заявили, що збільшення витрат на оборону відбувається попри “далекий від блискучого стан національної економіки та зростання структурних дисбалансів у державному бюджеті”.

Відносини між Токіо та Москвою довгий час були затьмарені невирішеною суперечкою щодо групи тихоокеанських островів, захоплених радянськими військами в Японії наприкінці Другої світової війни.

Вони ще більше погіршились після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому, що спонукало Японію приєднатися до своїх партнерів по Групі семи (G7) у введенні санкцій проти Москви.

Під час телезвернення прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уряд схвалив три документи безпеки – Стратегію національної безпеки (NSB), Стратегію національної оборони та План розвитку сил оборони – для зміцнення обороноздатності Японії на тлі дедалі більшого зростання нестабільного середовища безпеки.

Нові заходи включають положення, які дозволять Японії володіти “можливостями контрудару”, тобто безпосередньо атакувати територію іншої країни у разі надзвичайної ситуації та за певних обставин, – сказав Кісіда.

За словами міністра оборони Ясуказу Хамади, в грудні прем’єр-міністр доручив своїм міністрам оборони та фінансів забезпечити кошти для збільшення оборонного бюджету Японії до 2% поточного ВВП у 2027 році.

Виконуючи нові оборонні ініціативи, Японія змінює тлумачення своєї конституції після Другої світової війни, яка обмежувала її Сили самооборони, оскільки їх можна було використовувати лише для захисту японської батьківщини.

Однак зараз Токіо стикається з найбільш загрозливою безпековою ситуацією за останні десятиліття.

Проводячи масштабні зміни у сфері оборони, Японія описує одного з цих суперників – Китай – як свій “найбільший стратегічний виклик”.

Зауважимо, що 5 грудня міністерство оборони РФ заявило, що розгорнуло мобільні ракетні системи берегової оборони на північному Курильському острові, що є частиною стратегічно розташованого ланцюга островів, котрі простягаються між Японією та російським півостровом Камчатка.

Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.

Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році, після Другої світової, та досі утримує під своїм контролем.

У жовтні Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територією Японії, окупованою Росією. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Окрім цього, Японія створить нове командування для управління операціями своїх сухопутних, морських і повітряних сил на тлі зростання напруженості в регіоні. Окрім цього, за оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.

Раніше Північна Корея засудила нову стратегію безпеки Японії, побоюючись, що це “фундаментально змінює середовище регіональної безпеки”, і пригрозила, що вона покаже, наскільки “неправильним” і “небезпечним” є вибір Японії, невизначеними діями.