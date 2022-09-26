Про це повідомляють росЗМІ.

Затримання дипломата відбулося співробітниками спецслужб РФ у Владивостоці.

“Консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї”, – йдеться у повідомленні.