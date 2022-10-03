Про це інформує DW.

Інформацію про зміну командувача підтвердило також знайоме з кадровими перестановками джерело. Кадрову ротацію було здійснено ще 28 вересня.

Бердников раніше був командувачем загальновійськовим об’єднанням Східного військового округу, потім командував угрупуванням російських військ у Сирії.

Журавльов також командував угрупуванням збройних сил РФ у Сирії у 2016–2018 роках. Керівником сил Західного військового округу він став восени 2018 року.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну війська Західного округу брали участь у боях у Харківській області. У вересні українські війська провели успішний контрнаступ у регіоні та змогли звільнити велику частину захопленої території.

За інформацією журналіста Сергія Мардана, Журавльов викладатиме в академії генштабу РФ.

Раніше британські розвідники припустили, що низька ефективність військ РФ призвела до змін у командуванні. З початку вторгнення в Україну було звільнено щонайменше шість російських командувачів.

У травні було звільнено з посади командувача Східним військовим округом генерала-полковника Олександра Чайку. Командувач Західним військовим округом з 2018 року генерал-полковник Олександр Журавльов був відсутній на дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня. Розвідники припустили, що його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Після отримання загального командування під час війни усунуто генерала Олександра Дворнікова. Також командування Південним угрупуванням військ здійснює генерал Сергій Суровікін. До цього командування було за генералом Геннадієм Жидко.