В РФ зупинять публікацію офіційних статистичних даних

Про це повідомляють росЗМІ.
Так, одна з поправок дає право уряду обмежувати доступ до статистики Росстату на власний розсуд.
У тексті прийнятого закону йдеться, що “рішеннями уряду РФ про актуалізацію федерального плану статистичних робіт можуть встановлюватися особливості доступу до офіційної статистичної інформації, зокрема в частині тимчасового зупинення її надання та розповсюдження”.
У РФ офіційна статистична інформація є загальнодоступною, вона може надаватися користувачам або ж поширюватись публічно.
На сайті Росстату публікують зокрема підсумки перепису населення в РФ, вироблений ВВП у поточних та постійних цінах, підсумки суцільного статистичного спостереження за діяльністю суб’єктів малого та середнього підприємництва, індекс випуску товарів та послуг за базовими видами економічної діяльності, баланси продовольчих та товарних ресурсів, паливно-енергетичних балансів, а також інформацію про споживання основних харчових продуктів.
Зауважимо, раніше стало відомо, що з 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.
Економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
- У Москві висловили готовність відновити постачання газу в Європу газопроводом Ямал-Європа. Таке повідомив віце-прем’єр-міністр РФ Олександр Новак.
- Економіка Європи, схоже, уникне серйозного шоку, якого боявся регіон на тлі енергетичної кризи внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але середньострокові проблеми регіону, видається, виправити важче, і Європа постає перед боротьбою за збереження свого промислового ядра.
- 19 грудня міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро за МВт-год, тобто близько $2100 за тисячу куб. м.
- У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.