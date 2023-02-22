російсько-українська війна
23:54 Чехія вже спорядила Україні десятки танків і продовжить підтримувати Київ – прем’єр Фіала
23:09 Вперше за чотири роки: Японія та Китай провели переговори щодо безпеки
22:45 В ДНР військовополонених змушують брати російське громадянство та воювати проти України
22:18 У Франції учень старших класів зарізав вчительку під час уроку
22:06 Помер оборонець Маріуполя, командир полку «Азов» Олег Мудрак
21:21 У Середземному морі ворог утримує п’ять носіїв «Калібрів»
21:02 Мінмолоді продовжує роботу з метою недопущення росіян та білорусів на міжнародні спортивні арени
21:00 Зеленський підписав указ щодо запровадження секторальних санкцій проти всіх фінустанов РФ
20:54 На медичні заклади України з початку російського вторгнення скоєно понад 800 атак — глава ВООЗ
20:20 В Одеській області у 50 населених пунктах відновили електропостачання – ДТЕК
20:04 Посли ЄС впевнені в ухваленні десятого пакета санкцій проти Росії – дипломат
19:59 Учасники «The Beatles» Пол Маккартні та Рінго Старр з‘являться в майбутньому альбомі «The Rolling Stones»
Допомагають перемагати
19:53 Понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier: Порошенко оголосив про контракт на нову партію техніки для ЗСУ
19:22 «Добре, що до нього в двір не заїхав танк Путіна» – Зеленський відповів на критику Берлусконі
19:19 В РФ зупинять публікацію офіційних статистичних даних
19:09 У Запорізькій області росіяни розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі – Генштаб
19:01 Уряд Швейцарії закликав надати Україні нову гуманітарну допомогу на понад 110 млн доларів
18:43 Працевлаштував на посади фахівчинь-урбаністок двох своїх домогосподарок: НАБУ передало до суду обвинувальний акт у справі мера Полтави Мамая
18:42 Міжнародна федерація журналістів зупинила членство Союзу журналістів РФ
18:39 Індія проти того, аби на G20 обговорювали додаткові санкції проти Росії — Reuters
18:03 Байден назвав рішення Росії про зупинення договору про ядерну зброю «великою помилкою»
18:02 Станом на сьогодні в Україні зафіксовано 963 цивільних заручники, що потрапили у російський полон
17:51 Китай має намір відіграти «конструктивну роль» в Україні – Ван І
17:47 Парламент Естонії ухвалив заяву щодо підтримки України та реалізації мирного плану Зеленського
17:26 У Києві відбулася презентація аналітичного посібника «Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті»
17:22 Чотирьох російських агентів засудили до 12 років ув’язнення через коригування обстрілів по школах і лікарнях — СБУ
17:08 У майбутньому вплив Європи та США у світі зменшиться – результати опитування
17:01 У Китаї заборонили компаніям пропонувати громадськості доступ до чат-бота ChatGPT
16:41 Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій ЄС проти Росії — Politico
16:33 «Україна – столиця всього»: режисерка Тоня Ноябрьова планує зняти комедійний фільм про українських біженців у Європі

В РФ зупинять публікацію офіційних статистичних даних

22 лютого Держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ. 

Середа, 22 лютого 2023, 19:19
Підтримати

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, одна з поправок дає право уряду обмежувати доступ до статистики Росстату на власний розсуд.

У тексті прийнятого закону йдеться, що “рішеннями уряду РФ про актуалізацію федерального плану статистичних робіт можуть встановлюватися особливості доступу до офіційної статистичної інформації, зокрема в частині тимчасового зупинення її надання та розповсюдження”.

У РФ офіційна статистична інформація є загальнодоступною, вона може надаватися користувачам або ж поширюватись публічно.

На сайті Росстату публікують зокрема підсумки перепису населення в РФ, вироблений ВВП у поточних та постійних цінах, підсумки суцільного статистичного спостереження за діяльністю суб’єктів малого та середнього підприємництва, індекс випуску товарів та послуг за базовими видами економічної діяльності, баланси продовольчих та товарних ресурсів, паливно-енергетичних балансів, а також інформацію про споживання основних харчових продуктів.

Зауважимо, раніше стало відомо, що з 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.

Економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Теги: економіка рф, зупинення публікації статистики в РФ, наслідки санкцій, призупинення росстану

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook