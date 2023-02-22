В РФ зупинять публікацію офіційних статистичних даних

22 лютого Держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, одна з поправок дає право уряду обмежувати доступ до статистики Росстату на власний розсуд.

У тексті прийнятого закону йдеться, що “рішеннями уряду РФ про актуалізацію федерального плану статистичних робіт можуть встановлюватися особливості доступу до офіційної статистичної інформації, зокрема в частині тимчасового зупинення її надання та розповсюдження”.

У РФ офіційна статистична інформація є загальнодоступною, вона може надаватися користувачам або ж поширюватись публічно.

На сайті Росстату публікують зокрема підсумки перепису населення в РФ, вироблений ВВП у поточних та постійних цінах, підсумки суцільного статистичного спостереження за діяльністю суб’єктів малого та середнього підприємництва, індекс випуску товарів та послуг за базовими видами економічної діяльності, баланси продовольчих та товарних ресурсів, паливно-енергетичних балансів, а також інформацію про споживання основних харчових продуктів.

Зауважимо, раніше стало відомо, що з 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.

Економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.