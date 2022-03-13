Радник з національної безпеки США Джейк Салліван планує зустрітися з високопоставленим китайським чиновником у понеділок у Римі, щоб обговорити війну та роль Китаю. За словами американських офіційних осіб, РФ попросила Китай надати їй військове обладнання та підтримку для війни в Україні.

Про це пише The New York Times.

За словами чиновника, окрім прохання про військову допомогу, РФ також звернулася до Китаю з проханням про додаткову економічну допомогу, щоб допомогти протистояти втратам, які її економіка зазнала внаслідок широких санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, а також країнами Європи та Азії.

Американські чиновники, сповнені рішучості зберігати в таємниці свої засоби збору розвідданих на запити РФ, відмовилися описувати конкретний запит москви на військову техніку. Чиновники також відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити.

У виданні зазначають, що президент Китаю Сі Цзіньпін зміцнив партнерство з путіним і підтримував його, коли РФ активізувала свою військову кампанію, руйнуючи міста в Україні та вбиваючи тисячі мирних жителів. Американські чиновники уважно стежать за Китаєм, щоб побачити, чи буде він реагувати на будь-які прохання про допомогу з боку РФ.

Своєю чергою, Джейк Салліван має зустрітися 14 березня у Римі з членом елітного Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Центральної комісії закордонних справ партії Яном Цзечі.

Салліван має намір попередити пана Яна Цзечі про будь-які майбутні зусилля Китаю підтримати РФ у її війні або підірвати Україну, Сполучені Штати та їхніх партнерів.

“Ми повідомляємо Пекіну напряму, приватно, про те, що масштабні спроби ухилення від санкцій або підтримка РФ в їх заповненні безсумнівно будуть мати наслідки. Ми не дозволимо бути рятівним колом для РФ від економічних санкцій з будь-якої країни, з будь-якої точки світу””, – наголосив радник з національної безпеки США.

Адміністрація Байдена сподівається переконати китайців тиснути на путіна, щоб той змінив свій курс в Україні, що багато нинішніх і колишніх чиновників вважають малоймовірним. Але деякі в адміністрації вважають, що можна відмовити Китай від посилення допомоги Москві. Пекін може задовольнитися тим, що запропонує риторичну підтримку Москві, і не буде далі втягуватися у війну, надаючи військову техніку для допомоги у вторгненні в Україну.

Джейк Салліван зауважив, що Китай ще “до вторгнення усвідомлював, що Путін щось планує”, водночас додав, що пан Сі або його помічники, можливо, не знали про весь масштаб планів російського лідера.