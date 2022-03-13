Про це пише The New York Times.
За словами чиновника, окрім прохання про військову допомогу, РФ також звернулася до Китаю з проханням про додаткову економічну допомогу, щоб допомогти протистояти втратам, які її економіка зазнала внаслідок широких санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, а також країнами Європи та Азії.
Американські чиновники, сповнені рішучості зберігати в таємниці свої засоби збору розвідданих на запити РФ, відмовилися описувати конкретний запит москви на військову техніку. Чиновники також відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити.
У виданні зазначають, що президент Китаю Сі Цзіньпін зміцнив партнерство з путіним і підтримував його, коли РФ активізувала свою військову кампанію, руйнуючи міста в Україні та вбиваючи тисячі мирних жителів. Американські чиновники уважно стежать за Китаєм, щоб побачити, чи буде він реагувати на будь-які прохання про допомогу з боку РФ.
Своєю чергою, Джейк Салліван має зустрітися 14 березня у Римі з членом елітного Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Центральної комісії закордонних справ партії Яном Цзечі.
Салліван має намір попередити пана Яна Цзечі про будь-які майбутні зусилля Китаю підтримати РФ у її війні або підірвати Україну, Сполучені Штати та їхніх партнерів.
“Ми повідомляємо Пекіну напряму, приватно, про те, що масштабні спроби ухилення від санкцій або підтримка РФ в їх заповненні безсумнівно будуть мати наслідки. Ми не дозволимо бути рятівним колом для РФ від економічних санкцій з будь-якої країни, з будь-якої точки світу””, – наголосив радник з національної безпеки США.
Адміністрація Байдена сподівається переконати китайців тиснути на путіна, щоб той змінив свій курс в Україні, що багато нинішніх і колишніх чиновників вважають малоймовірним. Але деякі в адміністрації вважають, що можна відмовити Китай від посилення допомоги Москві. Пекін може задовольнитися тим, що запропонує риторичну підтримку Москві, і не буде далі втягуватися у війну, надаючи військову техніку для допомоги у вторгненні в Україну.
Джейк Салліван зауважив, що Китай ще “до вторгнення усвідомлював, що Путін щось планує”, водночас додав, що пан Сі або його помічники, можливо, не знали про весь масштаб планів російського лідера.
“Цілком можливо, що Путін збрехав їм, так само як він збрехав європейцям та іншим”, – зазначив Салліван.
- Нагадаємо, 13 березня Президент Польщі Анджей Дуда заявив, якщо Путін застосує будь-яку зброю масового знищення, це змінить правила гри, і НАТО доведеться серйозно подумати, що робити.
- Своєю чергою, американський сенатор Роб Портман, співголова Української фракції заявив, що доставка винищувачів в Україну, зокрема МіГ-29, є важливим кроком, оскільки РФ посилює свої атаки на країну.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад РФ на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.
- Також виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.