Про це повідомляє телеканал Globo.

За попередніми даними, стрілянина сталася під час проведення спецоперації. Поліціянти ліквідували 24 ймовірних членів великого угруповання. Внаслідок стрілянини загинув один поліціянт, ще двоє отримали поранення. Крім того, поранення отримали два пасажири метро й один місцевий житель.

Увага! Відео 18+

Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados. #ODia

Цифрова платформа Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, заявила, що це найбільша кількість загиблих в ході поліційної операції.

Журналісти вже звернулися у поліцію з проханням прокоментувати, що це за спецоперація. Однак відповіді наразі нема.

Тим часом місцеві мешканці у соціальних мережах розповідають, що перестрілка сталася у фавелі Джакарезіньо, що знаходиться у північній зоні Ріо. Люди скаржаться, що пережили справжній жах.

Один із місцевих мешканців заявив, що поліціянти та злочинці вдерлися у його дім. На очах у чоловіка та його матері похилого віку вбили двох людей. Він також продемонстрував криваві фото зі свого будинку.

Чоловік зазначив, що виставив дім на продаж, адже не може жити тут після пережитого шоку.

Поліціянти відібрали у місцевих жителів телефони, щоб ті не надіслали будь-яку інформацію про перестрілку іншим членам цього наркокартелю.

На вулицях лежать тіла загиблих. Родичів не пускають.

Одна з місцевих мешканок розповіла, що на її очах вбили водія мототаксі. Осколок поранив дівчині вухо.

Moto táxi tomo um tiro do meu lado ali na 15, e só tive um corte na orelha por causa do estilhaço, grande é a obra de Deus na minha vida..😭😭😭

Tiroteio na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 23 mortos, entre eles um policial, e dezenas de feridos.

Um policial civil e pelo menos 24 suspeitos morreram durante uma operação da corporação na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. As investigações identificaram 21 integrantes do grupo criminoso que atuam no Jacarezinho. #Polícia #BandNewsFM pic.twitter.com/nFar4uCG1X

— BandNews FM – Rio (@bandnewsfmrio) May 6, 2021