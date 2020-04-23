Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.
“На 07:00 23 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.
На ізоляції перебуває 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 80 осіб.
Також зазначається, що за минулу добу зареєстровано 3 нові випадки COVID-19.
Так, двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
- Раніше повідомлялося, що у ЗСУ зафіксували вже 43 випадки зараження COVID-19.
- У Збройних силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу COVID-19.
- 7 квітня у ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.
- В Україні станом на ранок 22 квітня зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.