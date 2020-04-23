За минулу добу у Збройних Силах України було виявлено ще три випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих становить 46.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

“На 07:00 23 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.

На ізоляції перебуває 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 80 осіб.

Також зазначається, що за минулу добу зареєстровано 3 нові випадки COVID-19.

Так, двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ зафіксували вже 43 випадки зараження COVID-19.

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