У ряді міст Швейцарії пройшли протести проти введених в зв'язку з епідемією COVID-19 карантинних обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання Swissinfo.

Зокрема, протести пройшли в Берні, Базелі, Санкт-Галлені та Цюріху.

Мітинги були проведені всупереч попередженням поліції не порушувати правила соціального дистанціювання.

Зазначається, що протест в Берні проходить вже другий тиждень поспіль. Активісти тримали в руках плакати з гаслом: “Свободі – так, обмеженням – ні”.

Правоохоронці закликали людей розійтися, але втручатися не стали, тому що серед протестувальників були літні люди та діти. До кінця дня мітинг закінчилася.

Акція в Базелі припинилася після того, як на акцію прибула поліція. Мітинг в Цюріху також закінчився мирно, без будь-яких арештів та штрафів.