Про це повідомляє місцеве видання Swissinfo.
Зокрема, протести пройшли в Берні, Базелі, Санкт-Галлені та Цюріху.
Мітинги були проведені всупереч попередженням поліції не порушувати правила соціального дистанціювання.
Зазначається, що протест в Берні проходить вже другий тиждень поспіль. Активісти тримали в руках плакати з гаслом: “Свободі – так, обмеженням – ні”.
Правоохоронці закликали людей розійтися, але втручатися не стали, тому що серед протестувальників були літні люди та діти. До кінця дня мітинг закінчилася.
Акція в Базелі припинилася після того, як на акцію прибула поліція. Мітинг в Цюріху також закінчився мирно, без будь-яких арештів та штрафів.
- Раніше в столиці Словенії Любляні тисячі жителів влаштували велосипедний протест проти обмежень, введених урядом для стримування коронавірусу.