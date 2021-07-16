Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п’ятницю, 16 липня, повідомив секретар Ради Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що в Україні поширюються штами коронавірусу Delta та Lambda, і уряд планує відреагувати.

“Найближчим часом Кабінет міністрів вживатиме додаткових заходів реагування на цю загрозу, тому що це дуже небезпечно. Як вам всім відомо, на жаль, воно вже стосується не лише дорослого населення, це стосується дітей”, — заявив він.

Данілов також зазначив, що зараз відбувається чимало масових заходів, зокрема, музичних фестивалів, які створюють небезпеку поширення хвороби. Він анонсував посилення карантину, але не розкрив жодних деталей.