Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п’ятницю, 16 липня, повідомив секретар Ради Олексій Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що в Україні поширюються штами коронавірусу Delta та Lambda, і уряд планує відреагувати.
“Найближчим часом Кабінет міністрів вживатиме додаткових заходів реагування на цю загрозу, тому що це дуже небезпечно. Як вам всім відомо, на жаль, воно вже стосується не лише дорослого населення, це стосується дітей”, — заявив він.
Данілов також зазначив, що зараз відбувається чимало масових заходів, зокрема, музичних фестивалів, які створюють небезпеку поширення хвороби. Він анонсував посилення карантину, але не розкрив жодних деталей.
“Кабінет Міністрів прийме за дорученням засідання РНБО ще більш жорстких заходів. Які це будуть заходи, я думаю, що ви дізнаєтеся від пана Ляшка (міністра охорони здоров’я — ред.)”, — додав він.
За словами секретаря, Україна також може посилити вимоги для країн, де фіксують штам Delta.
- 16 червня Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа, встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження. Зокрема, уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус COVID-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону. Крім того, Кабмін зняв обмеження на кількість відвідувачів для церков і культурних заходів.
- Через штам коронавірусу “Дельта” (Delta) в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.