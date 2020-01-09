Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав основні версії авіакатастрофи в Ірані.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Нині триває нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО – міжнародної організації цивільної авіації. Вивчаються різні версії раптового падіння літака”, – йдеться в повідомленні.

За словами Данілова, серед основних версій:

– ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК “Тор”, бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з’явилася в мережі інтернет;

– зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об’єктом;

– руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

– вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.

Секретар РНБО додав, що до складу комісії включено фахівців, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський “Боїнг” МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети “Бук”, яка збила малайзійський літак.

Нагадаємо, катастрофа сталася 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).