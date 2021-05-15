Про це він сказав в етері програми “Свобода Слова Савіка Шустера”.
Данілов зазначив, що таке рішення може прийняти лише президент Володимир Зеленський.
“Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо”, – сказав він.
(На відео з 2:15:00)
Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.
13 травня суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 300 млн гривень. Однак суд це клопотання відхилив. Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 9 липня 2021 року. Венедіктова натякнула, що оскаржуватиме це рішення.
- Про те, чому “справа Медведчука” – це передусім медійна, а не юридична історія, в статті #Букв.