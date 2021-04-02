У Раді нацбезпеки і оборони України озвучили перелік "топ-10 українських контрабандистів", проти яких запровадили санкції 2 квітня.

Перелік в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” озвучив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топ-десятки контрабанди”.

Перелік цих осіб президент не назвав, але проінформував, що це “не перша десятка, але точно не остання”.

У прямому етері Данілов сповістив, що йдеться про таких осіб:

Іван Бокало

Валерій Пересоляк

Юрій Кушнір

Олександр Єрімічук

Орест Фірманюк

Вадим Альперін

Олександр Чудаков

Віктор Шерман

Олександр Кравченко

Володимир Дідух

На відео з 2:32:40

Нагадаємо, на одеського бізнесмена Вадима Альперіна президент Володимир Зеленський раніше оголошував “полювання”.

В листопаді 2019 року Володимир Зеленський опублікував у Facebook допис, в якому заявив, що розшукуваний детективами Національного антикорупційного бюро “хрещений батько контрабанди в Україні” Вадим Альперін втік від правоохоронців. Також Глава держави пообіцяв “цінний подарунок” тому, хто надасть правоохоронцям інформацію про втікача.

Своєю чергою адвокат Вадима Альперіна Андрій Федур заявив, що його підзахисний не знав про те, що перебуває в розшуку, і має намір самостійно прийти до правоохоронців. У середу, 27 листопада, Вадим Альперін і його адвокат Андрій Федур прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У будівлі відомства Альперін був затриманий та заарештований з правом на внесення застави в 70 млн гривень. 3 грудня Альперін вийшов із СІЗО.