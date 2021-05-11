При розробці "закону про олігархів" апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна "з впевненістю віднести" 13 осіб.

Про це повідомив сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

Він нагадав, що завдання розробити “закон про олігархів” дав президент України Володимир Зеленський.

“Президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки (РНБО, – ред.), Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси. На мою думку, і за тими критеріями, які в апараті Ради нацбезпеки і оборони ми розраховуємо, готуючи цей документ, ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, яких ми можемо з впевненістю віднести саме до олігархічного середовища. Які мають дуже великий вплив всередині нашої країни і зовні“, – зазначив Данілов, додавши, що це “один із великих викликів, які на сьогодні існують”.

Прізвища цих 13 осіб, яких в РНБО відносять до олігархів, Данілов не озвучив.

Як відомо, в квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.

“Вважаю, що сьогодні це один із пріоритетів – розробити фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні, що буде з такими людьми, проти яких будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися в бізнесменів”, — повідомив тоді Зеленський.

Він зазначав, що мета законопроєкту – зменшити вплив олігархів на Україну.