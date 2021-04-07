В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова саме зараз.

Про це в інтерв’ю виданню “Лівий берег” заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Коли журналісти почали ставити запитання щодо проблем із недостатньою кількістю вакцин, Данілов заявив: “От що ви хочете в мене запитати? Чи на місці Максим Степанов? До чого тут я? У нас немає питань, які не стосуються національної безпеки. Повітря – національна безпека, дороги – національна безпека. Від того, що ми скажемо “Максим – погана людина”, щось зміниться?”.

На уточнювальне запитання щодо можливої заміни Степанова ефективнішим менеджером Данілов відповів:

“Не на часі зараз змінювати Степанова – на ньому зараз усі контакти щодо вакцинації”.

Зауважимо, що Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.