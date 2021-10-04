Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також WhatsApp та Facebook Messenger стали недоступними ввечері понеділка.

Про це свідчать дані трекера DownDetector.

Після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само є проблеми в роботі Facebook Messenger.

Про збій в Instagram повідомили понад 60 тисяч осіб, у Facebook — понад 80.

Проблеми із Facebook Messenger та WhatsApp зафіксували тисячі людей.

Під час спроб зайти на сайти згаданих соцмереж та месенджерів браузер відбиває повідомлення: “Немає зв’язку із сайтом”.

Наразі причина збою невідома. У WhatsApp повідомили, що працюють над нормалізацією ситуації.