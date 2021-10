Про це свідчать дані трекера DownDetector.

Після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само є проблеми в роботі Facebook Messenger.

Про збій в Instagram повідомили понад 60 тисяч осіб, у Facebook — понад 80.

Проблеми із Facebook Messenger та WhatsApp зафіксували тисячі людей.

Під час спроб зайти на сайти згаданих соцмереж та месенджерів браузер відбиває повідомлення: “Немає зв’язку із сайтом”.

Наразі причина збою невідома. У WhatsApp повідомили, що працюють над нормалізацією ситуації.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021