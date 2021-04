Про це свідчать дані трекеру DownDetector.

Користувачі почали масово скаржитися на збої у роботі Instagram після опівночі за київським часом. Сервіс отримав понад 72 тисячі повідомлень про проблеми з функціонуванням соцмережі, переважно — у роботі стрічки.

Згідно з повідомлення видання The Verge, проблеми також спостерігалися у роботі Facebook, зокрема, у внутрішніх вебсайтах для розробників.

Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 8, 2021