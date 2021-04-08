Про це свідчать дані трекеру DownDetector.
Користувачі почали масово скаржитися на збої у роботі Instagram після опівночі за київським часом. Сервіс отримав понад 72 тисячі повідомлень про проблеми з функціонуванням соцмережі, переважно — у роботі стрічки.
Згідно з повідомлення видання The Verge, проблеми також спостерігалися у роботі Facebook, зокрема, у внутрішніх вебсайтах для розробників.
Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 8, 2021
Компанія не відразу відповіла на прохання видання прокоментувати причини збою.
Зауважимо, що це вже другий збій у роботі мережевого гіганта за місяць. Минулого разу серйозний збій спостерігався 19 березня.
- Днями стало відомо, що дані 530 млн користувачів Facebook потрапили у відкритий доступ шляхом вилучення інформації з платформи. Компанія не сповістила постраждалих.