Covid-19 Україна

оновлено 04.01.2021 о 15:01

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В роботі Telegram стався глобальний збій

У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі не можуть зайти у свої акаунти.

Понеділок, 4 січня 2021, 15:55

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, збій стався в Україні, Росії, Білорусі та Об’єднаних Арабських Емірату і Узбекистані. Користувачі скаржилися на неможливість підключитися в українських містах. Зокрема, Києві, Харкові, Одесі.

82% відсотки скарг стосувалися проблем із підключенням до месенджера, решта — з відправкою повідомлень. Станом на 14:00 було отримано майже 10 тисяч повідомлень про збої.

Також були проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.

Теги: Telegram-канал, збій, соцмережі

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