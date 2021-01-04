В роботі Telegram стався глобальний збій

У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі не можуть зайти у свої акаунти.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, збій стався в Україні, Росії, Білорусі та Об’єднаних Арабських Емірату і Узбекистані. Користувачі скаржилися на неможливість підключитися в українських містах. Зокрема, Києві, Харкові, Одесі.

82% відсотки скарг стосувалися проблем із підключенням до месенджера, решта — з відправкою повідомлень. Станом на 14:00 було отримано майже 10 тисяч повідомлень про збої.

Також були проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.