Станом на 11:00 26 листопада до енергосистеми України під’єднали ще один атомний блок, відтак виробники електроенергії зараз забезпечують близько 75% потреб споживання країни.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що попри забезпечення електроенергією 75% потреб споживання України, 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні по всій території України діє режим обмеження споживання.

“Звертаємо увагу, що ми більше не зазначаємо, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго. Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават необхідно обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області”, – розповів голова правління Володимир Кудрицький.

Відтак, диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

У компанії наголосили, що українці, в будинках яких зараз вже є світло мають заощадливо споживати електроенергію. Адже це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

Зазначимо, що станом на 9:30 26 листопада, 130 тисяч жителів столиці залишаються без постачання електроенергії й в режимі аварійних відключень, проте водопостачання відновлено в усіх районах міста. Своєю чергою, у нещодавно деокупованому Херсоні вже відновили електропостачання.