У Російській Федерації 12-річну школярку, яка намалювала антивоєнний малюнок на уроці образотворчого мистецтва, відправили до дитячого будинку, а її батька затримали правоохоронці, йому загрожує трирічний термін ув’язнення.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

У квітні 2022 року шестикласниця однієї зі шкіл у Росії Марія Москальова на уроці образотворчого мистецтва намалювала антивоєнний малюнок, на якому було зображено прапор України та жінку, яка захищає дитину від російських ракет. Також на малюнку був напис з антивоєнним гаслом “Ні війні!”.

Вчителька Маші негайно повідомила директора школи, який, своєю чергою, повідомив про подію владу РФ. Згодом Машу допитали співробітники ФСБ, а відтак – і її батька, Олексія Москальова.

Батька дівчинки, 53-річного Олексія Москальова, затримали правоохоронці – в середу в Єфремові Тульської області. Його звинуватили у повторних злочинах із “дискредитації російської армії” після обшуків у його будинку та перегляду публікацій у соціальних мережах, які почалися після того, як його донька, Маша Москальова, намалювала антивоєнний малюнок у квітні минулого року.

Пізніше, під час обшуків у Москальова, слідчі знайшли карикатури на президента Росії Володимира Путіна та коментарі на підтримку України в його публікаціях у соцмережах. Минулої весни його оштрафували приблизно на 425 доларів за коментар про те, що російські солдати були “винуватцями” повномасштабного вторгнення в Україну.

“Якби донька не намалювала цей малюнок, то на батька ніхто б не звернув уваги”, – заявив у телефонній розмові адвокат Москальова Володимир Білієнко.

Проте, за даними видання, на цьому судові неприємності Москальова не закінчилися. У грудні влада порушила нову кримінальну справу за звинуваченням у “дискредитації армії” – звинувачення сформовано відповідно до суворих російських законів про цензуру після вторгнення, що передбачає потенційне ув’язнення на строк до трьох років.

Співробітники ФСБ провели обшук у будинку Москальова й вилучили речі та його грошові заощадження. Москальов також повідомив, що його били на допиті. Оскільки він сам виховує доньку, Машу відправили у дитячий будинок.

“Важливо розуміти, що справа Москальова є частиною великої, жахливої ​​тенденції. У межах ширших репресій воєнного часу режим регулярно переслідує неповнолітніх та їхні сім’ї, які мають антивоєнну позицію, водночас втискуючи російську молодь у сильно мілітаризовану культуру”, – сказала Дарія Короленко, юристка “ОВД-Інфо”.

Очікується, що в четвер влада Тули вирішить, чи переведуть Москальова до СІЗО, чи під домашній арешт. Оскільки він самостійно виховує доньку, це й визначить, чи залишиться Маша у державному дитбудинку.

Адвокат Білієнко сказав, що через те, що справа набула суспільного резонансу, він отримав багато пропозицій від людей, які бажають взяти доньку до себе на виховання.