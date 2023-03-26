Про це повідомило Associated Press.

Згідно з доповіддю американського центру Institute of the Study of War, у Росії можуть “уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації”. На території РФ чоловіків заохочують долучитися на війну проти України як добровольців, у тимчасових пунктах вербування або за допомогою телефонних дзвінків від службовців військової служби.

Москвич розповів AP, що його роботодавець у державній організації зібрав військові квитки всіх чоловіків бойового віку. Їм сказали, що дадуть відстрочку, але зібрані квитки викликали хвилю страху.

У РосЗМІ повідомляли, що громадянам РФ чоловічої статі по всій країні приходять повістки з комісаріатів. Здебільшого їх попросили оновити свої записи, але деяким наказали брати участь у військовій підготовці.

Зазначено, що уряд РФ наказав органам місцевої влади залучити певну кількість добровольців. У зв’язку з цим було створено центри вербування з метою змусити чоловіків підписувати контракти, які дозволяють їх відправляти в бій як професійних військових. На державних вебсайтах, соцмережах державних установ і організацій, зокрема бібліотек і шкіл, з’явилися відповідні оголошення.

На заході Ярославської області муніципальна адміністрація пообіцяла виплатити одноразову премію близько 3 800 доларів за реєстрацію. У випадку, якщо чоловіка відправлять в Україну пообіцяли місячну зарплату до 2 500 доларів та близько 100 доларів на день за “участь в активних наступальних операціях”. Також пропонується 650 доларів “за кожен кілометр просування в складі штурмових груп”.

В оголошенні йдеться, що військовий отримає пільги в сплаті податків і кредиту, пільговий статус вступу до університету для своїх дітей, компенсацію сім’ї, якщо він буде поранений або загине у бою, а також статус ветерана війни, за яким передбачено ще більше пільг.

Засновник групи під назвою “Іди лісом”, яка допомагає чоловікам уникнути мобілізації, Григорій Свєрдлін розповів, що на день вони отримують до 100 повідомлень, коли чоловіки шукають поради щодо поводження з повістками або службовцями військової служби. За останні місяці таких випадків було десятки.

Група отримала дані, що у Вологодській області росіян, які йдуть в комісаріат, після отримання повістки, “змушують підписати документ про заборону виїзду з регіону”. Частина повідомлень традиційно роздається перед весняним призовом на строкову військову службу, який має розпочатися 1 квітня.

Адвокат Олексій Табалов, який керує групою правової допомоги “Школи призовника”, розповів, що розірвати вже підписані контракти юридично неможливо. Таке буде реально лише, якщо російський президент Володимир Путін не припинить часткову мобілізацію, яка почалася у вересні 2022 року.

В Інституті вивчення війни зауважили, що призовна кампанія схожа на ту, яку проводили минулого літа, перед вересневим призовом. Уряд РФ теж стимулював долучатися до війни проти України грошима, створюючи різні добровольчі батальйони. Тоді спроба явно не увінчалася успіхом, тому що Путін зрештою перейшов до часткової мобілізації.