Про це повідомило Associated Press.

Згідно з доповіддю американського центру Institute of the Study of War, у Росії можуть “уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації”. На території РФ чоловіків заохочують долучитися на війну проти України як добровольців, у тимчасових пунктах вербування або за допомогою телефонних дзвінків від службовців військової служби.

Москвич розповів AP, що його роботодавець у державній організації зібрав військові квитки всіх чоловіків бойового віку. Їм сказали, що дадуть відстрочку, але зібрані квитки викликали хвилю страху.