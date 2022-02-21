Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Журналісти отримали у свої розпорядження відповідний лист, на ім’я Верховного комісара ООН у справах людини Мішель Бачелет. У якому стверджується, що після військового нападу Російська Федерація планує тортури, “зникнення” та “широкомасштабні людські страждання”.

Водночас як зазначають у WP, у листі не вказується, на яких саме розвідданих заснована така оцінка.

“Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення, несправедливі затримання та застосування тортур, швидше за все, будуть спрямовані проти тих, хто виступає проти дій Росії в Україні”, — йдеться у наведеному уривку із листа.

Серед можливих жертв у листі називають російських та білоруських дисидентів, котрі виїхали в Україну, журналістів та активістів, які борються з корупцією, а також релігійних та етнічних меншин та представників ЛГБТ.

У виданні також наводять інформацію про те, що російські війська, швидше за все, вживатимуть “смертоносних заходів для розгону мирних протестів або іншим шляхом протидіятимуть мирним проявам ймовірного опору з боку цивільного населення”.

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Окрім цього, щодо намірів РФ відносно вбивств та масових арештів після вторгнення в Україну, також повідомляли у виданні Foreign Policy із посиланням на власні джерела.