Сполучені Штати Америки передали лист до ООН, в якому міститься інформація про те, що Російська Федерація складає списки українців, котрі "мають бути вбиті або відправлені до таборів після воєнної окупації".

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Журналісти отримали у свої розпорядження відповідний лист, на ім’я Верховного комісара ООН у справах людини Мішель Бачелет. У якому стверджується, що після військового нападу Російська Федерація планує тортури, “зникнення” та “широкомасштабні людські страждання”.

Водночас як зазначають у WP, у листі не вказується, на яких саме розвідданих заснована така оцінка.

“Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення, несправедливі затримання та застосування тортур, швидше за все, будуть спрямовані проти тих, хто виступає проти дій Росії в Україні”, — йдеться у наведеному уривку із листа.

Серед можливих жертв у листі називають російських та білоруських дисидентів, котрі виїхали в Україну, журналістів та активістів, які борються з корупцією, а також релігійних та етнічних меншин та представників ЛГБТ.

У виданні також наводять інформацію про те, що російські війська, швидше за все, вживатимуть “смертоносних заходів для розгону мирних протестів або іншим шляхом протидіятимуть мирним проявам ймовірного опору з боку цивільного населення”.

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Окрім цього, щодо намірів РФ відносно вбивств та масових арештів після вторгнення в Україну, також повідомляли у виданні Foreign Policy із посиланням на власні джерела.