Про це повідомляє американська газета The Washington Post.
Журналісти отримали у свої розпорядження відповідний лист, на ім’я Верховного комісара ООН у справах людини Мішель Бачелет. У якому стверджується, що після військового нападу Російська Федерація планує тортури, “зникнення” та “широкомасштабні людські страждання”.
Водночас як зазначають у WP, у листі не вказується, на яких саме розвідданих заснована така оцінка.
“Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення, несправедливі затримання та застосування тортур, швидше за все, будуть спрямовані проти тих, хто виступає проти дій Росії в Україні”, — йдеться у наведеному уривку із листа.
Серед можливих жертв у листі називають російських та білоруських дисидентів, котрі виїхали в Україну, журналістів та активістів, які борються з корупцією, а також релігійних та етнічних меншин та представників ЛГБТ.
У виданні також наводять інформацію про те, що російські війська, швидше за все, вживатимуть “смертоносних заходів для розгону мирних протестів або іншим шляхом протидіятимуть мирним проявам ймовірного опору з боку цивільного населення”.
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Окрім цього, щодо намірів РФ відносно вбивств та масових арештів після вторгнення в Україну, також повідомляли у виданні Foreign Policy із посиланням на власні джерела.
- Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен зреагував на інформацію про те, що Росія та Білорусь продовжують військові навчання. За його словами, такі дії – зайвий доказ того, що Росія готується до вторгнення в Україну.
- Водночас очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що вторгнення Росії в Україну може стати не останнім зазіханням Путіна на чужі території.
- Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.
- Також очільник чеського уряду Петр Фіала зазначив, що всі дипломатичні шляхи вирішення кризи в Україні поки не дали бажаних результатів, проте Захід не готовий до того, щоб пожертвувати Україною.
- Наразі стало відомо, що Президент США Джо Байден скликав Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів через ризик подальшого вторгнення РФ в Україну.