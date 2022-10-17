Про це повідомляє The Insider.
Літак був із повним боєкомплектом, пише Telegram-канал “112”. Внаслідок пожежі пошкоджено 15 квартир. Пожежники поки що не можуть локалізувати спалах.
Своєю чергою, у міноборони РФ підтвердили падіння військового літака Су-34. Він виконував навчально-тренувальний політ з військового аеродрому і зазнав аварії.
“17 жовтня 2022 року при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу зазнав катастрофи літак Су-34. Літак впав у межах міста Єйська. За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною аварії літака стало загоряння одного з двигунів при зльоті. На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака”, – йдеться у повідомленні.
Російський Су-34 зазнав аварії під час набору висоти — він упав на багатоповерхівку, горить із 1 по 9 поверх.
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