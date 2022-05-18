Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Серед відомих випадків останнім підпалили будівлю військового комісаріату у Волгограді.
“Бунт відбувається на тлі численних повідомлень про відряджання російських строковиків у пекло бойових дій. Резервістів кидають у бій на передову, що призводить до їх масової загибелі”, — йдеться у повідомленні ЦПД.
Також у центрі зазначають, що росіян не тішать й обіцяні президентом Росії Путіним “мільйони” за смерть військового, адже більшість солдатів вважаються просто зниклими.
- Раніше Президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про весняний призов на строкову військову службу. В армію мають призвати 134 500 осіб.
- Нагадаємо, черговий військовий армії РФ, котрий потрапив у полон до наших захисників, стверджує, що в українському полоні краще, ніж у російському війську.
- Водночас у російській армії вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.
- Також російський військовий вирішив здатися у полон Збройним Силам України разом із танком. Він вирішив не повертатися до своєї частини, оскільки за це його обіцяли вбити.