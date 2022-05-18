Через весняний призов та численні повідомлення про відряджання російських строковиків на війну проти України росіяни підпалюють військкомати. Наразі зафіксовано вже 11 таких випадків.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Серед відомих випадків останнім підпалили будівлю військового комісаріату у Волгограді.

“Бунт відбувається на тлі численних повідомлень про відряджання російських строковиків у пекло бойових дій. Резервістів кидають у бій на передову, що призводить до їх масової загибелі”, — йдеться у повідомленні ЦПД.

Також у центрі зазначають, що росіян не тішать й обіцяні президентом Росії Путіним “мільйони” за смерть військового, адже більшість солдатів вважаються просто зниклими.