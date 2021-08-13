Про це повідомляє Reuters.

Вихваляючись, Шойгу акцентував на “високому професіоналізмі учасників навчань” тощо. Під час навчань російські та китайські військові провели спільну розвідку, пошук теоретичного противника, а також провели наземну та повітряну антитерористичні операції, захопивши опорні пункти терористів.

На навчаннях зібралися 10 тисяч військовослужбовців, 200 одиниць броньованої техніки, 90 артилерійських одиниць, понад 100 літаків, а також підрозділи китайської армії та авіації.

У виданні зазначили, що ці навчання потрібні були країнам, аби продемонструвати “здатність розвивати російсько-китайські відносини, партнерство й стратегічну взаємодію”. Також — аби укріпити військову співпрацю та “дружбу між збройними силами двох країн”.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.