Російська Федерація проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств для того, аби продовжувати бойові дії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у Росії розпочато втілення прихованих заходів так званої “промислової мобілізації” компаній та підприємств оборонного сектору. Зокрема, у компанії “Ростех” із початку серпня введено заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини співробітників.

Окрім того, у деяких компаніях, які входять до складу “Ростех”, “перенесення відпусток на невизначений термін” стосується 100% працівників.

Також воєнно-промислова комісія РФ готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня цього року.

Метою прихованої “промислової мобілізації” є забезпечення ведення бойових дій на території України. До того ж, вже найближчим часом очікується введення аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах Росії.

Кампанія зі скасування відпусток також пов’язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств. Передусім керівного складу, на тлі останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ.

“Зараз до складу державної компанії “Ростех” входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації містить до 40% всього об’єму державного оборонного замовлення та пріоритетні цивільні програми”, – зазначається у повідомленні ГУР.