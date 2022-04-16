Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
За даними розвідки, з 24 березня по 2 квітня в окупованій російськими солдатами Горлівці працювала спеціальна комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Члени цієї комісії встановили, що командири збрехали стосовно укомплектованості особовим складом — замість 100% виявилося 55%.
Після цього, на думку розвідки, ймовірно співробітники ФСБ в цивільному одязі заарештували 2 командирів та вивезли в невідомому напрямку. Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.
Також розвідники додали, що це не єдиний випадок репресій серед командування РФ. Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ вивезли й Едуарда Басуріна, відомого як так званого “заступника командувача” корпусу “міноборони ДНР”. Ймовірна причина “розправи” – те, що він видав плани РФ застосувати проти захисників Маріуполя хімічну зброю.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав кількість українських захисників, які загинули у боротьбі з російським агресором з початку 24 лютого 2022 року.
- У російському полоні перебувають близько 700 українських військових та понад тисяча цивільних осіб. Понад 500 з них — жінки.