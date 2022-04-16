Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

За даними розвідки, з 24 березня по 2 квітня в окупованій російськими солдатами Горлівці працювала спеціальна комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Члени цієї комісії встановили, що командири збрехали стосовно укомплектованості особовим складом — замість 100% виявилося 55%.

Після цього, на думку розвідки, ймовірно співробітники ФСБ в цивільному одязі заарештували 2 командирів та вивезли в невідомому напрямку. Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.

Також розвідники додали, що це не єдиний випадок репресій серед командування РФ. Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ вивезли й Едуарда Басуріна, відомого як так званого “заступника командувача” корпусу “міноборони ДНР”. Ймовірна причина “розправи” – те, що він видав плани РФ застосувати проти захисників Маріуполя хімічну зброю.