Російський суд у вівторок 20 червня засудив колишнього заступника командира підрозділу української поліції до 16 років колонії суворого режиму за так звану “участь у незаконному збройному угрупованні”.

Джерело: Reuters

Денис Мурига був старшим членом 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», штурмовий батальйон Сухопутних військ ЗСУ, який був створений в травні 2014 року.

Російські окупанти взяли Муригу в полон навесні 2022 року на російсько-українському кордоні. А тепер російський суд присудив йому 16 років колонії суворого режиму.