Джерело: Reuters
Денис Мурига був старшим членом 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», штурмовий батальйон Сухопутних військ ЗСУ, який був створений в травні 2014 року.
Російські окупанти взяли Муригу в полон навесні 2022 року на російсько-українському кордоні. А тепер російський суд присудив йому 16 років колонії суворого режиму.
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