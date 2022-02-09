Про це сповістила речниця російського МЗС Марія Захарова.
За словами Захарової, представники Росії “з різних причин” не братимуть участі у заході, а Москва “втратила до нього інтерес”. Речниця МЗС пояснила це нібито втратою об’єктивності.
“Ми вимушені з жалем констатувати, що останніми роками конференція все більше трансформується у такий трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об’єктивність. Ми знаємо, що і в інших незахідних столицях відчувають приблизно те саме, що й ми. За бажання організаційний комітет здатний в короткі терміни виправити крен, що утворився, але це вже питання до них”, – заявила Захарова.
Конференція відбуватиметься в готелі Bayerischer Hof. У ній візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 очільників держав та урядів.
Раніше чинний голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер запросив особисто Путіна відвідати захід та викласти свою позицію перед світовими лідерами, але той відмовився.
- Нагадаємо, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова сповістила перелік вимог Кремля які нібито допоможуть досягти знизити рівень ескалації на українському кордоні.
- Також президент РФ Володимир Путін під час російсько-французьких перемовин намагався запевнити Президента Франції Емманюеля Макрона, що Росія не є ініціатором ескалації на кордонах з Україною.
- Також Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті. До моменту його початку в Мадриді планують визначити формат зустрічі.