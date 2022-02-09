Офіційні представники РФ відмовились від участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Захід має відбутися 18-20 лютого.

Про це сповістила речниця російського МЗС Марія Захарова.

За словами Захарової, представники Росії “з різних причин” не братимуть участі у заході, а Москва “втратила до нього інтерес”. Речниця МЗС пояснила це нібито втратою об’єктивності.

“Ми вимушені з жалем констатувати, що останніми роками конференція все більше трансформується у такий трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об’єктивність. Ми знаємо, що і в інших незахідних столицях відчувають приблизно те саме, що й ми. За бажання організаційний комітет здатний в короткі терміни виправити крен, що утворився, але це вже питання до них”, – заявила Захарова.

Конференція відбуватиметься в готелі Bayerischer Hof. У ній візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 очільників держав та урядів.

Раніше чинний голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер запросив особисто Путіна відвідати захід та викласти свою позицію перед світовими лідерами, але той відмовився.