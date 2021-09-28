У Росії за день померла від коронавірусної хвороби найбільша кількість людей від початку пандемії. Впродовж останніх майже 2 років країна активно поширювала фейки про хворобу за кордоном.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У вівторок, 28 вересня, Росія повідомила про найвищий рівень смертності від COVID-19 за один день. За останніх 24 години було зареєстровано 852 випадки смерті, пов’язаних з коронавірусом, згідно з даними центру реагування на коронавірус в країні.

Попередній рекордний максимум був зафіксований чотири дні тому, 24 вересня, коли зареєстрували 828 смертей.

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що в регіонах країни спостерігається зростання випадків коронавірусної хвороби.

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За даними Університету Джона Хопкінса, Росія є однією з країн, які найбільше постраждали від пандемії. За кількістю хворих РФ на 7 місці. Загалом зареєстровано майже 7,5 млн випадків захворювання по всій країні. Загальна кількість смертей, пов’язаних з коронавірусом, — понад 205 тисяч осіб.

Як Росія розповсюджує фейки про коронавірус?

Ще торік Росію називали основним розповсюджувачем фейків про коронавірус. Про це заявляло, зокрема, видання EUvsDisinfo, яке веде оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій, підрозділ Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

У розпал пандемії російські боти у соцмережах просували особливо небезпечні теорії — про створення COVID-19 як біологічної зброї та про поширення вірусу вишками 5G, зазначала мережа The Conversation.

Як пише американська газета The New York Times, за кордоном Росія розповсюджує хибні твердження і відверті фейки про коронавірус, зокрема, через підконтрольні уряду ЗМІ. Раніше цього року такі джерела, як англомовний кремлівський сайт RT, були зосереджені на просуванні російської вакцини та приниженні західних вакцин. До прикладу, намагалися перебільшити потенційні побічні ефекти вакцин Pfizer і Moderna, припускаючи, що технологія мРНК, на якій вони засновані, може бути небезпечною і не перевірялася.

Як відомо, Росія з серпня 2020 року стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я від початку висловлювали недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Вакцина “Спутник V” досі не була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. ВООЗ заявляла про порушення під час виробництва препарату та зупинила процес сертифікації раніше у вересні.

Наприкінці листопада 2020 року розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак незабаром з’явилася інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, на початку поточного року в Росії стартувала масова вакцинація. Єдиний доступний у країні препарат — “Спутник V”.

Останнім часом російські сайти та боти сконцентровані на роздмухуванні дискусій щодо потреби в щепленнях та масках. Це загострює вже наявні дискусії в таких країнах як США і Німеччина.

Зокрема, в нещодавніх повідомленнях припускають, що адміністрація Байдена має намір зажадати від американців вакцинації, яка не є ефективною проти коронавірусу.

Водночас всередині країни представники влади та церкви пропагують вакцинацію та наголошують на обов’язковому дотримання карантинних обмежень. Зокрема, патріарх Московський і всієї Русі Кирило назвав безглуздими людьми тих, хто не вірить в існування коронавірусу і нехтує приписами медиків. Він порівняв їх з невіруючими та закликав людей поводитися відповідно до медичних вимог.

Темпи вакцинації у РФ доволі низькі, щеплено близько чверті дорослого населення. Для збільшення кількості щеплених використовують різноманітні важелі тиску, як от звільнення з роботи в разі відмови. Попри це, владна верхівка виступає проти примусових щеплень.

Що стосується дезінформації всередині країни, президент РФ Володимир Путін та його речник Дмитро Пєсков публічно критикують фейки про те, що коронавірусу не існує та оголошують про наміри боротися з їхнім поширенням.

Утім ЗМІ викривали Росію на занижені даних про кількість загиблих внаслідок коронавірусу. Ще на початку пандемії Росія не заперечувала, що хвороба шириться країною, але звинувачувала західні медіа, що намагалися з’ясувати, наскільки серйозною є проблема, в поширення фейків.

Впродовж останніх місяців російський лідер переконував, що країна краще бореться з пандемією, ніж країни Заходу.