У Російській Федерації підтверджено вже більше 50 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що за останню добу в Росії було підтверджено 5 642 випадків зараження коронавірусом.

Таким чином загальна кількість людей, що захворіли на COVID–19 в РФ, досягла 52 763.

Водночас за останню добу 51 особа в Росії померла від коронавірусу. Всього з початку епідемії в Російській Федерації померли від COVID-19 456 осіб.

Уточнюється, що за станом на сьогодні в РФ було проведено вже 2 млн 140 тисяч тестів на коронавірус.

3872 людини вилікувалися від коронавірусу в Росії.

Напередодні головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко анонсував продовження карантину в країні до 12 травня.