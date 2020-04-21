Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що за останню добу в Росії було підтверджено 5 642 випадків зараження коронавірусом.
Таким чином загальна кількість людей, що захворіли на COVID–19 в РФ, досягла 52 763.
Водночас за останню добу 51 особа в Росії померла від коронавірусу. Всього з початку епідемії в Російській Федерації померли від COVID-19 456 осіб.
Уточнюється, що за станом на сьогодні в РФ було проведено вже 2 млн 140 тисяч тестів на коронавірус.
3872 людини вилікувалися від коронавірусу в Росії.
Напередодні головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко анонсував продовження карантину в країні до 12 травня.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.