Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє “РІА-Новини”.

Міністр заявив, що випробування нової зброї дозволять посилити потенціал російського військово-морського флоту і не тільки.

“Тривають випробування нового зброї, в тому числі гіперзвукової. Все це дозволить якісно збільшити бойовий потенціал Північного флоту та інших флотів ВМФ Росії”, – заявив він.

Раніше про розробку такої зброї заявляв російський лідер Володимир Путін. Тоді він повідомляв, що вже були випробувані комплекси з гіперзвуковими ракетами “Кинджал”.

Можливо, тепер випробовували іншу “перспективну новинку” – гіперзвукову ракету “Циркон”.