Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Уточнюється, що Айдер Саледінов після розгляду апеляції отримав 11 років і 6 місяців тюремного ув’язнення, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Узеїр Абдуллаєв – 12 років і 6 місяців тюремного ув’язнення.
В той же час Теймур Абдуллаєв після перегляду отримав 16 років і 6 місяців колонії.
Відзначається, що на судовому засіданні були присутні спостерігач з Нідерландів, представник американського посольства Софія Дудай, консул України в Росії Віктор Пленніков, а також міжнародний спостерігач з Євросоюзу Каміла Ласкевіч.
За інформацією активістів, на вулиці біля будівлі суду і в самому приміщенні були присутні близько 70 осіб.
При цьому самі фігуранти справи брали участь в засідання суду по відеозв’язку з Ростова-на-Дону і Таганрогу.
- Раніше Людмила Денісова заявила, що стан здоровʼя чотирьох українських політвʼязнів, яких окупаційна влада Криму підозрює у причетності до релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”, погіршився.
- У жовтні 2017 року російські силовики заарештували в анексованому Бахчисараї шістьох місцевих жителів — Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекерьяєва й Ернеса Аметова. Разом з тим, 21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора об’єднання “Кримська солідарність” Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.
- Звинувачення проти них долучили до тієї ж справи. Всім затриманим інкримінуються участь в забороненій в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”, вони знаходяться під вартою до 13 лютого 2020 року. Адвокати та правозахисники впевнені, що переслідування кримських татар має і релігійне підґрунтя.