Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Уточнюється, що Айдер Саледінов після розгляду апеляції отримав 11 років і 6 місяців тюремного ув’язнення, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Узеїр Абдуллаєв – 12 років і 6 місяців тюремного ув’язнення.

В той же час Теймур Абдуллаєв після перегляду отримав 16 років і 6 місяців колонії.

Відзначається, що на судовому засіданні були присутні спостерігач з Нідерландів, представник американського посольства Софія Дудай, консул України в Росії Віктор Пленніков, а також міжнародний спостерігач з Євросоюзу Каміла Ласкевіч.

За інформацією активістів, на вулиці біля будівлі суду і в самому приміщенні були присутні близько 70 осіб.

При цьому самі фігуранти справи брали участь в засідання суду по відеозв’язку з Ростова-на-Дону і Таганрогу.