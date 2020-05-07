У Російській Федерації зафіксовано понад 11 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.

Про це повідомляється на офіційному сайті російського уряду стопкоронавірус.рф.

Уточнюється, що за останню добу в Росії зафіксували 11 193 випадки зараження коронавірусом.

В цілому в країні налічується вже 176 890 інфікованих.

Таким чином Російська Федерація за станом на сьогоднішній день займає п’яте місце в світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусу після США, Іспанії, Італії та Великобританії.

Водночас в одній тільки Москві за добу було підтверджено 6703 випадків зараження коронавірусом.

Відзначається, що за добу в Росії померли від коронавірусу 87 людей. В цілому в країні померли від COVID-19 вже 1622 людини.