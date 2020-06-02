У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що починають клінічні випробування вакцини від коронавірусу. Добровольцями стали 50 військовослужбовців.

Про це повідомляє російський “Інтерфакс”.

Це російська вакцина. В її розробці брали участь співробітники 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ. Випробування пройдуть на базі цього інституту.

22 травня повідомлялося, що в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії МОЗ РФ співробітники неофіційно випробували на собі векторну вакцину від COVID-19. Після цього директор центру академік РАН Олександр Гінзбург сказав, що експеримент був успішним. Він зазначив, що негативних побічних ефектів від вакцинації не було, а в учасників виробився імунітет.

3 червня перша група добровольців заселитися в спеціальну медичну установу на базі інституту для попереднього поглибленого медичного обстеження і підготовки до експерименту.

“Для перевірки безпеки та ефективності вакцини відібрано 50 військовослужбовців, в тому числі п’ять жінок, які добровільно виявили бажання взяти участь в апробації сучасного препарату”, – сказано в заяві.

У Міноборони пояснили, що мова йде про векторну вакцину на основі ДНК аденовірусу, в яку вбудовано ген коронавіруса SARS-CoV-2. Аденовірус використовується в якості “контейнера”, щоб доставити коронавірусний ген в клітини, запустити там синтез білків оболонки нового коронавірусу і “познайомити” таким чином імунну систему з потенційним ворогом. Вакцини такого типу називаються векторними.

У свою чергу голова Міноборони Сергій Шойгу пообіцяв президенту Володимиру Путіну, що військові завершать до кінця липня клінічні випробування вакцини.

Всього в Росії над розробкою вакцини від коронавірусу працюють сім наукових майданчиків.