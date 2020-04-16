Президент Росії Володимир Путін доручив перенести військовий парад з 9 травня на більш пізній термін через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

“Для проведення параду 9 травня його підготовка повинна бути почата вже прямо зараз, але ризики, пов’язані з епідемією, пік якої не пройдений, ще надзвичайно високі, і це не дає мені права починати зараз підготовку до параду і інших масових заходів”, – сказав Путін.

Водночас президент Росії заявив, що військовий парад та акція “Безсмертний полк” обов’язково пройдуть в 2020 році, проте не уточнив, в яку саме дату.

Нагадаємо, що в даний момент в Російській Федерації, як і в більшості країн світу, діють суворі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу COVID-19.

Зараз в Росії офіційно підтверджено 27 938 випадків інфікування коронавірусом. Вже 232 людини в країні померли від COVID-19.